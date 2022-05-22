Akhisar Sokak Basketbol Turnuvası Sona Erdi - Haberler

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Akhisar Sokak Basketbol Turnuvası Sona Erdi

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Akhisar Sokak Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Akhisar Belediyesi tarafından 563. Çağlak Festivali kapsamında düzenlenen StreetBall Sokak Basketbol Turnuvası Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Yeni Spor Sahalarında üçüncü gün final maçları ile son buldu.

Akhisar Belediyesi tarafından 563. Çağlak Festivali kapsamında düzenlenen StreetBall Sokak Basketbol Turnuvası Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Yeni Spor Sahalarında üçüncü gün final maçları ile son buldu.

Dün gece final maçları ile sona eren turnuvada Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kız ve Erkek takımları yer aldı. Koordinatörlüğünü Akhisar Belediyespor Basketbol antrenörleri Hüseyin Elibol, Harun Yılmaz ve Erkan Barut'un yaptığı turnuvada şampiyon olan takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edildi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Çağlak Festivali, basketbol, Akhisar, Yerel, Haberler

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