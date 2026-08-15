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Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(MANİSA ) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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