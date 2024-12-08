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Akhisar'da Görevli Jandarma Astsubay Çavuş Erkan Duman, Kütahya'da Toprağa Verildi

Akhisar'da Görevli Jandarma Astsubay Çavuş Erkan Duman, Kütahya'da Toprağa Verildi
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26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Erkan Duman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra memleketi Kütahya'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde görev yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Erkan Duman, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Erkan Duman için Kütahya merkeze bağlı Söğüt köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Duman'ın yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kütahya İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in kıldırdığı cenaze namazı ve yaptığı tezkiyenin ardından Duman, Söğüt köyü kabristanlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Duman'ın ailesine başsağlığı diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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