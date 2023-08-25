Akhisar'da 'Gökyüzü Gözlem Geceleri'ne İlgi Büyük

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatı ile başlatılan 'Gökyüzü Gözlem Geceleri' büyük ilgi görüyor.

Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar teleskop ile ayın yüzeyindeki kraterleri ve gökyüzündeki cisimleri tüm detayları ile inceliyor. Uzayın derinliklerine yapılan yolculuğu hayranlıkla izleyen vatandaşlar, teleskop ile gezegenlerin akışını da görme şansı buluyor. 7'den 70'e birçok vatandaşın ziyaret ettiği ve ücretsiz olan gökyüzü gözlem standına özellikle çocukların ilgisi yoğun oluyor.

6 Eylül'e kadar açık kalacak olan gözlem standı, her akşam 20.30 ile 23.00 saatleri arasında meraklıları tarafından ziyaret edilebilecek.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise tüm Akhisarlıları, gökyüzündeki değişimleri görmeye davet etti.