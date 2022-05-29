Akhisar Belediyesi'nden Akselendi'de Asfalt Çalışması - Haberler

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asfalt sezonuna başladı. Yeni sezon ile birlikte hem merkez hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına hız veren Akhisar Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Akselendi mahallesinde toplam 8 bin metrekare asfalt çalışmasını tamamladı.

Akselendi mahallesi 1. Sokak çıkışına 4 bin metrekare sıcak asfalt, 20. Sokak ve pazar yanı yeni açılan sokağa 4 bin metrekare çift kat sathi kaplama uygulamasının tamamlandığı ve muhtelif sokaklarda planlı olan bin metrekare kilitli parke taş uygulamasına en kısa sürede başlanacağı bildirildi.

"PLAN VE PROGRAM DAHİLİNDE TÜM ŞEHRİMİZDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Akhisar halkı için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Akselendi mahallemizde 8 bin metrekare asfalt çalışmamız tamamlandı, bin metrekare kilitli parke taş uygulamasına başlıyoruz. Plan ve program dahilinde tüm şehrimizde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

ANKA / Yerel