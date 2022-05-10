Akhisar Belediyesi Kursiyerlerinden "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Sergisi - Haberler

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Akhisar Belediyesi Kursiyerlerinden "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Sergisi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Akhisar Belediyesi Kursiyerlerinden 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Sergisi

Akhisar Belediyesi Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı Kursu ve Geleneksel Maket Yapımı Kursu öğrencilerinin “Öyle Bir Geçer Zaman ki” isimli ortak sergisi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) - Akhisar Belediyesi Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı Kursu ve Geleneksel Maket Yapımı Kursu öğrencilerinin "Öyle Bir Geçer Zaman ki" isimli ortak sergisi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Usta öğretici Murat Dalca önderliğinde kursiyerlerin hazırladığı eserler büyük ilgi gördü.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eşi Özge Dutlulu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'nin katıldığı açılış töreninde özellikle minyatür olarak hazırlanan geleneksel maketler ilgi odağı oldu.

Engelli kursiyerlerin de el emeği göz nuru minyatür eserlerini tek tek inceleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu açılan kursun amacına ulaştığını söyledi.

Kursiyerlerin çalışma alanını da ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, kursiyerleri tek tek tebrik etti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Besim Dutlulu, Uğur Mumcu, Akhisar, Yerel, Haberler

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