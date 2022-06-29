Akhisar Belediyesi Kendi Yetiştirdiği 5 Bin Fesleğeni Halka Dağıttı - Haberler

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Akhisar Belediyesi Kendi Yetiştirdiği 5 Bin Fesleğeni Halka Dağıttı

ANKA - Yerel
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Akhisar Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan yaklaşık 5 bin adet fesleğeni, ilçe halkına dağıttı.

Akhisar Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan yaklaşık 5 bin adet fesleğeni, ilçe halkına dağıttı.

Belediye hizmet binası önünde vatandaşlara kendi ürettikleri fesleğenleri dağıtan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, fesleğen alamayan vatandaşların daha sonra Gölet alanında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıktan fesleğenlerini temin edebileceğini belirtti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı sonrası konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisarımızın sokakları, balkonları daha güzel koksun diye belediyemizce ürettiğimiz 5000 adet fesleğen bitkisini halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Geçtiğimiz yıl da dağıtmıştık ve halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Bu fesleğenleri Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı fidanlığımızda tamamen kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Halkımızın mutluluğu, bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel

Besim Dutlulu Akhisar Yerel Haberler

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