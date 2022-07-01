Akhisar Belediyesi, Bosna Hersek'te Düzenlenen 'Ayvaz Dede Şenlikleri'ne Konuk Oldu - Haberler

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Akhisar Belediyesi, Bosna Hersek'te Düzenlenen 'Ayvaz Dede Şenlikleri'ne Konuk Oldu

ANKA - Yerel
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Akhisar Belediyesi, Bosna Hersek'te Düzenlenen 'Ayvaz Dede Şenlikleri'ne Konuk Oldu

Akhisar Belediyesi, her yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ‘Ayvaz Dede Şenlikleri’ne kardeş kent Donji Vakuf Belediyesi’nin konuğu olarak katıldı.

Akhisar Belediyesi, her yıl Bosna Hersek'te düzenlenen 'Ayvaz Dede Şenlikleri'ne kardeş kent Donji Vakuf Belediyesi'nin konuğu olarak katıldı.

Bu yıl Bosna Hersek'te 512'nci kez yapılan etkinliğe; Belediye Meclis Üyeleri Gökhan Köse, Hüseyin Kuk, Ali Rıza Çelik, Mali Hizmetler Müdürü İbrahim Germekaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Özdemir katıldı.

Heyet, Donji Vakuf kentinde ilk olarak Belediye Başkanı Huso Susic'in konuğu olurken, şenlik kapsamında düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Hüseyin Kuk, "Ayvaz Dede Akhisarlı ve bu nedenle bu ziyaret bizim için çok önemli. Şimdiye kadarki uzun vadeli iş birliğimizi gelecekte de sürdüreceğiz, çünkü birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz ve değerliyiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Rıza Çelik Akhisar Yerel Haberler

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