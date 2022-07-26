Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kayalıoğlu Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Haberler

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Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kayalıoğlu Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kayalıoğlu Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Akhisar Belediyesi tarafından Kayalıoğlu Mahallesi’nde yapılan Meydan Projesi tamamlandı. Mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Kayalıoğlu’nun gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Akhisar Belediyesi tarafından Kayalıoğlu Mahallesi'nde yapılan Meydan Projesi tamamlandı. Mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kayalıoğlu'nun gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Akhisar Belediyesi tarafından Kayalıoğlu Mahallesi'nde yapılan Meydan Projesi tamamlandı. Mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu'ya Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Ekrem Kayserili, Bedri Türk, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tekin ve Kayalıoğlu Mahalle Muhtarı Armağan Ağdanlı eşlik etti. Akhisar Belediye Başkan'ı Besim Dutlulu ilçe genelinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Kayalıoğlu Meydan Projesi kapsamında hayata geçirdikleri havuz çalışması, çocuk oyun alanı, çeşme, tretuvar çalışması, aydınlatma çalışmaları ile meydanın modern bir hale geldiğini ifade etti.

Dutlulu, "Kayalıoğlu mahallemizi ziyaret ederek hayata geçirdiğimiz meydan projesi çalışmasını yerinde inceledik. Mahalle halkımızın çalışmalardan memnun olması bizleri de fazlasıyla mutlu etti. Yapılan çalışmalarla birlikte Kayalıoğlu'nun gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel oldu.  Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Meydan çalışmalarımızın devamı gelecek. Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz " diye konuştu.

ANKA / Yerel

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