Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'dan Kırsal Mahallelere Ziyaret - Haberler

Kırsal mahalle ziyaretlerine aralıksız devam eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarılar, Kayganlı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle halkı ile buluştu.

Mahallelerde yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Besim Dutlulu,"Sarılar, Kayganlı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı mahallelerimizi ziyaret ederek, muhtarlarımız Sakıp Acar, Mehmet Eren, Adem Akıncı, Burhan Aktürk ve Harun Alkan ile mahalle halkımızın misafiri olduk. Sorunları yerinde inceleyerek, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında halkımızı bilgilendirdik. Yaptığımız hizmetlerin halkımızdan tam not alması bizleri de sevindiriyor. Her zaman halkımızla iç içe olmaya ve sorunları yerinde görerek hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ile Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu'nun da katıldığı ziyarette, muhtarlar ve mahalle halkı, Başkan Besim Dutlulu ve ekibinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini iletti.