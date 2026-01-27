Asker adayları ilk nöbetlerini köylerindeki bu tepede tutuyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde asker adayları her yıl askere gitmeden önce 1 ay boyunca köylerinde bulunan Bayrak Tepe'de nöbet tutuyor.

Akharım beldesinde her yıl asker adayları için son 1 ay etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde asker adaylarına her gün bir başka aile tarafından yemek ikramı yapılırken mevlit okunup dua ediliyor. Etkinlikler çerçevesinde gençler köyün hemen üst kısmında bulunan tepede 1 ay boyunca sırayla nöbet tutuyor. Geçtiğimiz yıllarda yine gençler tarafından tepeye parke taşları kullanılarak 100 metrekarelik Türk bayrağı yapılmıştı.

Asker adayı Yüksel Tekin beldedeki bu güzel adeti yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Akharım beldemizin gelenek, görenek ve adetleri vardır. Bizde bunlara ayak uyduruyoruz. Bundan dolayı askere gitmeden 30 gün önce köyümüzde asker adayları davet edilir. Eğlenceler olur. Mevlit okunur. 2012 yılında da askere gidecek abilerimiz bu tepeye bu bayrağı yapmışlar. 2012 yılından beri her sene asker adaylarımız burada nöbet tutar" dedi - AFYONKARAHİSAR