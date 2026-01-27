Haberler

Asker adayları ilk nöbetlerini köylerindeki bu tepede tutuyor

Asker adayları ilk nöbetlerini köylerindeki bu tepede tutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde asker adayları, askere gitmeden önce Bayrak Tepe'de bir ay boyunca nöbet tutuyor. Bu süre boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve gelenekler yaşatılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde asker adayları her yıl askere gitmeden önce 1 ay boyunca köylerinde bulunan Bayrak Tepe'de nöbet tutuyor.

Akharım beldesinde her yıl asker adayları için son 1 ay etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde asker adaylarına her gün bir başka aile tarafından yemek ikramı yapılırken mevlit okunup dua ediliyor. Etkinlikler çerçevesinde gençler köyün hemen üst kısmında bulunan tepede 1 ay boyunca sırayla nöbet tutuyor. Geçtiğimiz yıllarda yine gençler tarafından tepeye parke taşları kullanılarak 100 metrekarelik Türk bayrağı yapılmıştı.

Asker adayı Yüksel Tekin beldedeki bu güzel adeti yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Akharım beldemizin gelenek, görenek ve adetleri vardır. Bizde bunlara ayak uyduruyoruz. Bundan dolayı askere gitmeden 30 gün önce köyümüzde asker adayları davet edilir. Eğlenceler olur. Mevlit okunur. 2012 yılında da askere gidecek abilerimiz bu tepeye bu bayrağı yapmışlar. 2012 yılından beri her sene asker adaylarımız burada nöbet tutar" dedi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi