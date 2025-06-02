Akharım Beldesi'nde Geleneksel Yağmur Duası Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi

Akharım Beldesi'nde Geleneksel Yağmur Duası Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akharım Beldesi'nde düzenlenen geleneksel yağmur duası programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa katılanlar, birlik ve beraberlik içinde dualar ederek sosyal bir araya geldiler.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akharım Beldesi'nde geleneksel hale gelen yağmur duası programı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Sinanpaşa Kaymakamı Önder Çengel, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, İlçe Jandarma Komutanı Mevlüt Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde edilen duaların ardından ikramlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yağmur duası programı, hem manevi hem sosyal yönüyle beldede anlamlı bir buluşmaya vesile olurken, katılımcılar organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Akharım halkı, bu tür geleneklerin yaşatılmasının toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ve gelecek nesillere önemli bir miras olarak aktarılması gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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