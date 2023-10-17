Akdağmadeni'nde belediye meclisi üyelerinden Filistin halkına destek İsrail'e kınama

Akdağmadeni'nde belediyesi meclisi üyeleri, ekim ayı meclis toplantısında Gazze'ye yönelik düzenlenen saldırılar ve İsrail'in insan haklarını ayaklar altına alan politikaları dolayısıyla bir kınama mesajı yayımladı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında Ekim ayı meclis toplantısı için bir araya gelen meclis üyeleri, gündem maddelerini görüştükten sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu kural tanımayan ve felakete doğru sürüklenen saldırılarını kınadı. Meclis üyeleri, "Dualarımız ve desteklerimiz, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır" mesajı verdi.

"Bugün yaşanan olayların tek sorumlusu İsrail'dir"

Meclis toplantısının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti meclis üyelerinin ortaklaşa hazırladıkları kınama bildirisi Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından okundu. İşgalci İsrail ordusunun, aralarında bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda masumun yaşam hakkına vahşice son verdiğini kaydeden Başkan Yalçın, "Filistinli kardeşlerimizin asırlardır yaşadığı topraklara el konulmasını hedefleyen bu alçak saldırılar insan haklarına, evrensel hukuk normlarına ve ahlaki değerlere aykırıdır. Bölgede barışın hakim olması, İsrail'in katliamlara son vermesine ve Gazze'ye yardımların ulaşmasına bağlıdır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, tüm uluslararası toplum daha fazla inisiyatif almalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması ve bölgede egemen olması yaklaşık 1 asırdır devam eden zulmü sona erdirecek tek çözümdür. Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Temiz su, elektrik ve gıdaya ulaşamayan, yaralıların tedavi edilemediği, bağımsız basın ve hastanelerin bombalandığı bir anlayış tarihte eşi benzeri olmayan bir vahşettir" dedi.

"Dualarımız Filistinli kardeşlerimiz için"

Başkan Yalçın, "Mevla Ayeti Kerimede "Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir" buyurmaktadır. İsrail'in anne karnındaki bebekler dahil binlerce masumu katletmesi, insanlığı tamamen yok etmek kadar büyük bir cürümdür. Dünyanın en büyük açık cezaevi olan Gazze'de masum ve mazlumların yıllardır çekmiş olduğu bu eziyete artık bir son verilmelidir. Müslümanların ilk kıblesi, miracın ilk durağı, Hazreti Ömer'in emaneti Mescid-i Aksa ve çevresinin huzurun hüküm sürdüğü bir coğrafya haline gelmesi tüm mümin gönüllerin duasıdır. Selahaddin Eyyübi gibi 'Kudüs esir iken ben nasıl gülerim?' anlayışıyla, Kudüs'ün zincirlerinin kırılacağı güne kadar gözümüz ve gönlümüz hakiki manada gülmeyecektir. Akdağmadeni Belediyesi olarak Filistin halkının gösterdiği haklı mücadelesinin yanında onurla, gururla yer aldığımızın altını çiziyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - YOZGAT