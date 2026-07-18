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Akçakoca'da yaban domuzu sürek avı yapılacak

Akçakoca'da yaban domuzu sürek avı yapılacak
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım alanlarını korumak amacıyla 6 köyde 20 Temmuz'da yaban domuzu sürek avı yapılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaban domuzu zararlarının azaltılması amacıyla 6 köyde 20 Temmuz Pazartesi günü sürek avı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Akçakoca ilçesinde, yaban domuzu zararlarının azaltılması amacıyla sürek avı yapılacağı duyuruldu. Akçakoca ilçe tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarınca yapılan paylaşımda tarım alanlarının korunması ve üreticilerin yaşadığı ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefiyle sürek avı yapılacağı bildirildi. Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı ilçeye bağlı Tepeköy, Altınçay, Dadalı, Dereköy, Çayağzı ve Subaşı köylerinde yapılacağı açıklandı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü av sırasında belirtilen alanlara girilmemesi uyarısı yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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