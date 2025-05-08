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Akçakoca'da Suda Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı Yapıldı

Akçakoca'da Suda Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı Yapıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla 'Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Deniz Pişkin, alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığını belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boğulma olaylarının yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin konuşulduğu "Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu" toplandı.

Düzce'nin deniz turizminin merkezi olan Akçakoca'da Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katıldığı 'İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu' toplantısı yapıldı. Toplantıda sahil ve plajlarda alınacak tedbirler konuşuldu.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, "Turizm kenti olan ilçemizde boğulma vakası yaşanmadan güzel bir turizm sezonu geçirebilmek için alınması gereken bütün tedbirleri masaya yatırdık" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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