İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Akçakoca'da Orman İşletme Şefliği Eğitim Tatbikatı Gerçekleşti

Akçakoca'da Orman İşletme Şefliği Eğitim Tatbikatı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nde yapılan eğitimde, doğru ağaç kesme teknikleri ve iş güvenliği konuları uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı. Eğitimin sonunda, kazasız bir yıl geçirilmesi için tedbirlerin alınmasına vurgu yapıldı.

Akçakoca Orman İşletme Şefliğinde yapıldı üretim çalışmalarını ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı yapıldı.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin birinci kısmında; Akçakoca Orman İşletme Şefliği bölmesinde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı.

Öğleden sonra Akçakoca orman emvali deposunda devam eden eğitimin ikinci kısmında üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

2025 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.