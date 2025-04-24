Akçakoca'da Orman İşletme Şefliği Eğitim Tatbikatı Gerçekleşti

Akçakoca Orman İşletme Şefliğinde yapıldı üretim çalışmalarını ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı yapıldı.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin birinci kısmında; Akçakoca Orman İşletme Şefliği bölmesinde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı.

Öğleden sonra Akçakoca orman emvali deposunda devam eden eğitimin ikinci kısmında üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

2025 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinin ardından sona erdi. - DÜZCE