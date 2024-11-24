Akçakoca'da Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi

Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Akçakoca'da şiddetli fırtına nedeniyle boyu 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgalar balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Akçakoca'da karayel etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağı ve mendireği aşan dalgalar balıkçıların da olumsuz etkilenmesine neden oldu.