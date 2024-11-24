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Akçakoca'da Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi

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Akçakoca'da meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Fırtına, balıkçı barınağına ve mendireğe ulaşarak balıkçıların işlerini olumsuz etkiledi.

Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Akçakoca'da şiddetli fırtına nedeniyle boyu 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgalar balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Akçakoca'da karayel etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağı ve mendireği aşan dalgalar balıkçıların da olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Akçakoca'da Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi
Kaynak: ANKA / Yerel
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