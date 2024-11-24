Akçakoca'da Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi
Akçakoca'da meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Fırtına, balıkçı barınağına ve mendireğe ulaşarak balıkçıların işlerini olumsuz etkiledi.
Haber: Tuncay Türkgülü
(DÜZCE) - Akçakoca'da şiddetli fırtına nedeniyle boyu 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgalar balıkçıları da olumsuz etkiledi.
Akçakoca'da karayel etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağı ve mendireği aşan dalgalar balıkçıların da olumsuz etkilenmesine neden oldu.