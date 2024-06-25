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Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları başlıyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Akçakoca'da düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere para ödülü verilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde de egemen olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Bu yıl 98'inci yıldönümü kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yağlı direkten bayrağı alana 3 bin TL ödül

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde yüzme, sandal, halat çekme ve finalde de yağlı direkten Türk Bayrağı olma yarışması olacak. Yarışmalarda dereceye girenlere ise para ödülü verilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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