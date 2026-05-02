Haberler

Akçakoca'da balıkçılık sezonu ve sıfır atık projesi bilgilendirme toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akçakoca ve Melenağzı Su Ürünleri Kooperatiflerinde balıkçılık sezonu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren kooperatif üyelerine, su ürünleri yönetmeliği hakkında güncel bilgiler verildi. Ayrıca, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına dair bilgilendirmeler yapılarak, sıfır atık projesinin önemi vurgulandı. Katılımcılara, denizlerin korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliği için alınması gereken tedbirler aktarıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, balıkçılık faaliyetlerinde çevre dostu yöntemlerin benimsenmesi ve yasal düzenlemelere uyulması gerektiğini belirterek, yerel balıkçıları bu süreçte daha dikkatli olmaya çağırdı. Bu tür toplantıların hem sektörü hem de çevreyi koruma noktasında önemli bir adım olduğu ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

