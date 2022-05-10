Akçakaleli Esnaf: "Mhp ve Ak Parti Gelmesin, Artık Yeter!"

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı, Akçakale ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, "MHP ve AK Parti gelmesin, artık bıktık" diyerek sitem etti.

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı, ziyaretler kapsamında önceki gün Akçakale'ye gitti. Çakmaklı, ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Çakmaklı esnaf ziyaretinde, "İşler nasıl" diye sorduğu bir esnaf, "MHP ve AK Parti gelmezsin bıktık artık diğer bütün partiler gelsin. 14 tane milletvekilimiz var, seçimden seçime görüyoruz" diyerek mevcut milletvekillerine tepki gösterdi.

Suriyeli göçmenlere tepki gösteren bazı esnaf da, "Kendi ülkemizde mülteci olduk" diye yakındı.