Akçaabat Belediye Başkanı Gençlik Buluşmalarında Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Gençlik Buluşmaları kapsamında Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden, istişarelerde ve fikir alışverişinde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile kent estetiğini konuştu.

"Akçaabat'ımız bir kültür, sanat ve turizm şehridir" diyen Genç "Bizler de bu sloganın altını dolduracak işler yapma hevesinde ve gayretindeyiz. Yılın 12 ayında, dört mevsiminde, Akçaabat'ımızda çeşit çeşit kültür ve sanat faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Söyleşiler, konferanslar, sergiler, seminerler, sanat kursları, çalıştaylar, Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları festivalimiz, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri kültür sanat faaliyetlerimizden bazılarıdır. Tüm bu etkinliklerle şehrimizin kültür ve sanat hayatını canlı tutmayı, hemşehrilerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizin yanı sıra yine kültür sanat kursları adı altında birçok kurs açıyoruz. Açtığımız sanatsal kursları tek çatı altında topladık ve Akçaabat Belediyesi Sanat Akademisi'ni oluşturduk. Burada Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde alanında uzman eğitmenler tarafından 13 farklı branşta kurs veriliyor. Estetik görüşü ve sanat anlayışı yüksek olan Güzel Sanatlar Fakültemizin siz değerli öğrencilerinin bu kurslardan faydalanmasını yürekten arzu ederim" dedi.

Başkan Osman Nuri Ekim, ilçelerinin estetik görüntüsüne de önem verdiklerini belirterek "Şehrimizin estetiğine dokunan, şehrimizin siluetine yakışan işler ve projeler yapmaya da özen gösteriyoruz. Öncelikle, fakültemizin tam karşısında ve daha önce atıl durumda bulunan eski tekel binamız, artık beş yıldızlı bir otel. Şehir merkezimizde böyle bir otelin olması hem şehrimizde yaşayanlar için hem de şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için müthiş bir kazanım. Devamında Akçaabat'ımızın incisi sahil parkımız, etap etap yaptığımız çalışmalar neticesinde, yenilenen yüzüyle daha modern ve fonksiyonel hale geldi. Yine sahilde ilginizi çekecek diğer bir husus da yöresel ürün satış reyonlarımız olacaktır. Burada hanımların el emeği göz nuru yöresel ürünleri satılıyor. Şehrin içerisinde yayalaştırdığımız ve trafiğe kapattığımız İstiklal Caddemiz var. Bu cadde tarihten beri Akçaabat'ın kalbi olan bir caddedir. Tüm ticaretler bu sokakta yapılır. Hatta köftenin doğduğu sokaktır İstiklal Caddesi ve Orta Cadde. İstiklal Caddesi'nde ve Orta Cadde'de sokak sağlıklaştırma, cephe ve tabela yenileme çalışmaları yaptık. İstiklal Caddesi'ni adeta açık hava AVM'sine çevirdik. Yine Akçaabat'ın tam kalbinde yer alan ve gün içerisinde insan sirkülasyonunun oldukça fazla olduğu Fatih Parkı'nı tamamen yeniledik. Yine Akçaabat'ımızın incisi tarihi Ortamahalle'mizde sokak sağlıklaştırma çalışmaları yaptık ve 1. Etabını tamamladık. Tarihi mahallemizde bulunan tarihi yapıyı da restore ederek Ortamahalle Müzesi olarak şehrimize kazandırdık. Bu müzede ise Akçaabat'ın tarihi ile ilgili eserler sergileniyor" diye konuştu.

Programın sonunda, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri görüş ve taleplerini tek tek bildirirken, program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - TRABZON