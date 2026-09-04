Akbelen'de İmece Usulü Doğal Ürün Satışı

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Akbelen'de köylüler, sabahın erken saatlerinde kendi bahçelerinden topladıkları doğal meyve ve sebzeleri imece usulüyle doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içinde yer Akbelen mevkisindeki Çamköy mahallesinde üreticilerin emeği doğrudan tüketiciyle buluşturuluyor. Yaklaşık 30 köylünün katıldığı imece usulü satışta, günlük olarak toplanan üzüm, armut, domates, kavun ve biber gibi yerel ürünler yol kenarında bulunan tezgahlarda yerini alıyor.

Geçmişten gelen üretim kültürünü günümüze taşımaya çalıştığını ifade eden üretici Ferdi Gülten, yerel tohumları gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını belirterek, "Şu an meyve ve sebzelerin çekirdeklerini alıyorum. Amacım burada hepsinden çekirdek alıp seneye bunları fide haline getirmek. Kendi tohumumuzla ürün yetiştirerek insanlara dağıtmak istiyorum" dedi.

Yerel tohumları çoğaltıp mahsullerin daha uygun fiyata satmayı hedefleyen Gülten, "Yerli tohumlar gübre ve ilaç istemiyor. Daha doğal bir şekilde, doğal ortamda yetiştiği için ben bunu tercih ediyorum ve insanların da bunu tercih ettiğini gözlemliyorum" diye konuştu.

Tezgahlarda çeşitliliğe dikkat çeken Gülten, domateste beş farklı çeşidin, kavunda ise en az on farklı çeşidin bulunduğunu aktardı.

Çamköy'deki imece usulü satışın önemli bir bölümünü küçük bir alanda üretim yapan köylülerin oluşturduğunu ifade eden Gülten, "Yaşlı teyzelerimiz küçük bahçelerinden toplayıp ürünleri günlük getiriyorlar. Her ürünün üzerinde üreticisinin ismi yer alıyor. Herkes kendi ürününü kendi ismiyle satıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA