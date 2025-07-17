Akademi Caddesi 2025'te Trafiğe Kapatılacak

Akademi Caddesi 2025'te Trafiğe Kapatılacak
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BUSKİ Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2025 - 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akademi Caddesi'nin trafik akışına kapatılacağını duyurdu. Çalışmalar sırasında alternatif güzergahlar kullanılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, yapılacak çalışmalar çerçevesinde Akademi Caddesi'nin 18 Temmuz ile 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi 18 Temmuz 2025 - 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında trafik akışına kapatılarak, mevcut trafik akışı ekte belirtilen krokideki alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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