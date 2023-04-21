AK Partili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ramazan bayram namazını, Lapseki'deki Tarihi Gazi Süleyman Paşa camiinde kıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bayram namazına oğulları Ömer ve Kerem Turan, Lapseki Belediye Bbaşkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin ile birlikte geldi.

Bayram namazı sonrası Turan, cami önünde vatandaşlar ile bayramlaştı. Bayramlaşmada ilçe Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut da hazır bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birliğin ve beraberliğin daha anlamlı olduğu, sevincin ve mutluluğun paylaşıldığı en özel zamanlardan birisi olan bayramlarımız. Birçok güzel hasleti, değerleri bizlere hatırlatan, bu değerleri yaşamamıza imkan sağlayan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken Bayrama erişmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yılkı bayramı yüzyılın felaketi olarak anılan depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatırası dolayısıyla hüzünle karşılıyoruz. Elbette bu büyük deprem, hatıralarımızdan uzun süre silinmeyecek. Böyle büyük bir afetin yaralarını en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor. İnşallah bayramda köylerde ilk evlerimizi teslim edeceğiz ve bir yıl içinde vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşmaları için el birliğiyle çalışacağız. Bu bayramda yine büyüklerimizi unutmayalım. Onları ziyaret edelim, uzaktalarsa arayıp bayramlarını tebrik edelim, dostlarımızla, varsa kırgınlıklarımıza son verelim. Bayramlar paylaştıkça güzel. Bayram günleri birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadığımız yegane günlerdendir. Bu duygularla Çanakkaleli hemşehrilerimiz ve aziz milletimiz başta olmak üzere, tüm İslam Alemi'nin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sevdiklerimiz ile birlikte mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE