AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti - Haberler

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AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

İhlas Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Yerel
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AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kestiKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emet Caddesi üzerindeki giyim mağazası AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının kurdele kesimi ve dualarla açıldı.

AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emet Caddesi üzerindeki giyim mağazası AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının kurdele kesimi ve dualarla açıldı.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kul ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın yaptığı dua sonrası açılış gerçekleşti. Davetliler yeni açılan işyerini ziyaret ederek hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulundular.

AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

Yerel, Politika, Haberler

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