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AK Parti Söğüt ve Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlıklarına Atamalar Yapıldı

AK Parti Söğüt ve Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlıklarına Atamalar Yapıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Söğüt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Murat Şahin, Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına ise Arif Çağlar'ı atadı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, görevi devreden başkanlara teşekkür etti ve yeni atamalara başarılar diledi.

Ak Parti Söğüt ve Gölpazarı İlçe Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Ak Parti Söğüt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Murat Şahin, Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına ise; Arif Çağlar atandı. Atama karalarını AK Parti Bilecik İl Başkanlığında tebliğ eden İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Söğüt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Murat Şahin atanmıştır. Görevi devreden İsmail Koyuncu 'ya gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, göreve yeni gelen başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Arif Çağlar atanmıştır. Görevi devreden Batuhan Akkaya'ya gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, göreve yeni gelen başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Murat Şahin Gölpazarı Politika AK Parti Gençlik bilecik Eğitim Yerel Söğüt

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