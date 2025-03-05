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AK Parti Osmangazi Teşkilatı, Bayram Yıldız'ı Unutmadı

AK Parti Osmangazi Teşkilatı, Bayram Yıldız'ı Unutmadı
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AK Parti Osmangazi Teşkilatı, önceki dönem ilçe başkanı Bayram Yıldız'ı vefatının yıldönümünde anarak kabrini ziyaret etti. İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldız'ın teşkilata kattığı değerleri vurguladı ve onun emeklerinin asla unutulmayacağını ifade etti.

Ak Parti Osmangazi Teşkilatı, önceki dönem ilçe başkanı Bayram Yıldız'ı vefatının yıldönümünde unutmadı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve teşkilat üyeleri, Bayram Yıldız'ın kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Anma programında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Bayram Yıldız'ın teşkilata ve ilçeye kattığı değeri vurgulayarak, "Bayram Başkan, davasına gönülden bağlı, özverili bir İlçe Başkanıydı. Onun emeklerini ve bıraktığı izleri asla unutmayacağız" dedi.

Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise, "Bayram Yıldız başkanımız, her daim teşkilatımıza yol gösteren, fedakarca çalışan bir dava adamıydı. Onu hayırla yad ediyor, Rabbimden rahmet diliyoruz. "ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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