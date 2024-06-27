AK Parti Manisa Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti

Ak Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Manisa'da Gediz Kavşağı ile hızlı tren projesi hakkında istişarelerde bulundu. Manisa Milletvekili Baybatur, "AK Parti iktidarı ile Manisa milletvekilleri olarak, Türkiye ve Manisa için aralıksız olarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu'na, Manisa'daki Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri hakkında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını dile getiren Baybatur, "AK Parti ve Manisa milletvekilleri olarak ülkemiz ve Manisa'mız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri hakkında bilgi alarak istişarede bulunduk. Gediz Kavşağı kentimiz için önemli bir geçiş noktası ve haliyle zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanıyor. En kısa sürede başlayacak çalışmalarla inşallah bu projeyi hızlı bir şekilde tamamlayacak ve milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Manisa'da çalışmaları devam eden, hızlı tren projesi hakkında da konuşan Baybatur, "Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 2026 yılında tamamlanması planlanlanan ve hızlı tren projesi ile Ankara-Manisa arası tren ile 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu, Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur ile ziyaret ederek, Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri başta olmak üzere Manisa'mıza yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk" açıklamasını yaptı. - MANİSA