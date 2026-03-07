Haberler

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'dan, gençlere milli futbolcuyla sürpriz ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'dan, gençlere milli futbolcuyla sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan Ayı boyunca düzenlediği iftar etkinliklerine İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ve Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'yu konuk etti. Gençler, sürpriz karşılamayla coşku dolu anlar yaşadı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Ramazan Ayı boyunca iftar sonrası yapacağı ateş başındaki etkinliklere bu kez AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın konuk oldu. Ayaydın, Galatasaraylı Milli Futbolcu Ahmed Kutucu ile birlikte gençlere sürpriz yaptı. Sürpriz ziyaret, gençler tarafından coşkuyla karşıladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın bahçesinde ramazan ayı boyunca ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde bu kez İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın konuk oldu. Ayaydın, Galatasaraylı Milli Futbolcu Ahmed Kutucu'yu da beraberinde getirerek gençlere sürpriz yaptı. Ayaydın ve Kutucu, ateş başında sohbet ederek keyifli vakit geçirirken, gençlerin tezahüratları ile karşılandı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sürpriz ziyarette bulunduğu etkinlikte Ayaydın ve Uraloğlu da biraraya geldi. Ahmed Kutucu ve Derya Ayaydın gençlerle fotoğraf çekilirken, Milli Futbolcu futbol toplarını imzalayarak kendisini coşkuyla karşılayan gençlere dağıttı.

"Ramazan akşamlarımızı kadınlarımız ve gençlerimiz ile burada coşkuyla kutluyoruz"

Etkinlik sonrası memnuniyetlerini dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Bu akşam yine AK Parti İl Başkanlığımızdayız. Ramazan akşamlarımızı kadınlarımız ve gençlerimiz ile burada coşkuyla kutluyoruz. Ayrıca misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Bugün de Galatasaraylı futbolcu arkadaşımız, kardeşimiz Ahmed Kutucu bizlerle beraber oldu. Gençlerimizin sorularına cevap verdi. Gençlerimizle beraber güzel bir sohbet geçirdik. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Benim için bu çok büyük bir onur"

Ayaydın'ın davetiyle gençlerle vakit geçiren Ahmed Kutucu ise, "Öncelikle Derya Hanım'a daveti için çok teşekkür ederim. Benim için bu çok büyük bir onur. Akşamımız çok güzel geçti. İnsanlarla böyle yan yana olmak, bazı konuları konuşmak, bazı soruları cevaplamak çok güzel. Güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

Komşu ülkede otele İHA saldırısı!
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

İsrail'i değil İran'ı kınadı