Üye Girişi
Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Kudüs'ü Hayal Ediyorum' yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kudüs'ü Hayal Ediyorum' isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni yapıldı. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, çocukların İsrail zulmüne duyarlı olduklarını ve bunu mektuplarla anlattıklarını belirtti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen " Kudüs'ü Hayal Ediyorum" isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, "İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu ve bunu mektuplar vasıtasıyla anlattıklarını gördük" dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Kudüs'ü Hayal Ediyorum" isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılan törene AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, partililer, çok sayıda çocuk ve ebeveynleri katıldı. Çocukların ellerinden çıkan resim, şiir ve mektupların sergilendiği programda, yine çocuklardan oluşan bir koro da, "Aksa Çocuk Marşı" isimli eseri seslendirdi. Çocukların bu gösterisi seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, çocukların İsrail zulmü karşısındaki duyarlılıklarını bu yarışma vesilesiyle görmüş olduklarını söyledi.

"İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu gördük"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Serdar, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 39 ilçemizde Aile Çocuk Komisyonlarımız Filistin'de yaşananları ve Gazze'de yaşananların çocuklarımız gözünde neler hissettiğini anlamak için resim, şiir ve mektup yarışması düzenledik. Bugün de bu yarışmanın finalini ve hediye törenini yapıyoruz. Onlarca çocuğumuzdan mektuplar, güzel resimler ve şiirler geldi. Orada yaşanan İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu ve bunu mektuplar vasıtasıyla anlattıklarını gördük. İnşallah birazdan ödül töreniyle bu çocuklarımızı da ödüllerini vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti İstanbul İsrail Kudüs Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title