AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Kudüs'ü Hayal Ediyorum' yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kudüs'ü Hayal Ediyorum' isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni yapıldı. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, çocukların İsrail zulmüne duyarlı olduklarını ve bunu mektuplarla anlattıklarını belirtti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen " Kudüs'ü Hayal Ediyorum" isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, "İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu ve bunu mektuplar vasıtasıyla anlattıklarını gördük" dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Kudüs'ü Hayal Ediyorum" isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılan törene AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, partililer, çok sayıda çocuk ve ebeveynleri katıldı. Çocukların ellerinden çıkan resim, şiir ve mektupların sergilendiği programda, yine çocuklardan oluşan bir koro da, "Aksa Çocuk Marşı" isimli eseri seslendirdi. Çocukların bu gösterisi seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, çocukların İsrail zulmü karşısındaki duyarlılıklarını bu yarışma vesilesiyle görmüş olduklarını söyledi.

"İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu gördük"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Serdar, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 39 ilçemizde Aile Çocuk Komisyonlarımız Filistin'de yaşananları ve Gazze'de yaşananların çocuklarımız gözünde neler hissettiğini anlamak için resim, şiir ve mektup yarışması düzenledik. Bugün de bu yarışmanın finalini ve hediye törenini yapıyoruz. Onlarca çocuğumuzdan mektuplar, güzel resimler ve şiirler geldi. Orada yaşanan İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu ve bunu mektuplar vasıtasıyla anlattıklarını gördük. İnşallah birazdan ödül töreniyle bu çocuklarımızı da ödüllerini vereceğiz" dedi. - İSTANBUL