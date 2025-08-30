AK Parti İstanbul, Eyüpsultan'da Aktif Saha Çalışmaları Yürütüyor

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın AK Nokta saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle" mottosuyla yürüttüğü saha programları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerin merkezi noktalarında kurulan AK Nokta stantlarında yeni üye kayıtları alınıyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, ilçenin kalabalık noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Eyüpsultan Teleferik önünde kurulan AK Nokta'da, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının yanı sıra çocuklar için yüz boyama gibi renkli aktiviteler gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da katıldı.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu şunları söyledi: "Eyüpsultan'da coşku çok büyük. Çocuklarımıza patlamış mısır ve pamuk şeker ikram ettik. Yüz boyama etkinliğiyle de onları mutlu ettik. Biz her zaman sahada olmaya gayret ediyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in talimatları doğrultusunda üye çalışmalarımızı da ciddi bir şekilde sürdürüyoruz." - İSTANBUL