AK Parti İstanbul'dan 'Çocuk Gözünden Ramazan' Yarışması

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Gözünden Ramazan temalı resim yarışmasına başvurular başladı. Çocukların, ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini resimle anlatması için gerçekleştirilen resim yarışmasına 4-13 yaş arası tüm çocuklar başvurabilecek. Dereceye girenler büyük ödüllerin de sahibi olacak.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan aylarının bir geleneği olarak düzenlenen 'Çocuk Gözünden Ramazan' yarışması başladı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen resim yarışmasına katılmak isteyen yarışmacılar için son başvuru tarihi 9 Mayıs olarak belirlendi.

Ramazan duygunuzu resimle anlatın

Tüm çocukları yarışmaya katılmaya davet eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Ramazan deyince benim de ilk aklıma neşe gelir. İftarın neşesi, sahurun neşesi, büyüklerle beraber olmanın neşesi hepsi birbirinden özeldir. Siz de kendi gözünüzden Ramazan'ı anlatan bir resim yapın ve bize ulaştırın" dedi. İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ise, "Ramazan deyince aklınıza gelen duygularınızı, hayallerinizi ve yaşadıklarınızı bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

3 ayrı kategoride değerlendirilecek

"Çocuk Gözünden Ramazan" resim yarışmasıyla çocuklar, Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini resim yaparak anlatacak. Yarışmaya İstanbul'da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocuklar çizdikleri bir resim ile başvurabilecek. Anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak olan resimler; ressamından çocuk kitabı yazarına, aile danışmanından editörüne kadar her biri alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Katılım şartları

Yarışmaya gönderilen eserlerde, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması şartı aranacak. Çocukların evlerinde Ramazan temasıyla dilediği teknikte çizebileceği resimlerin ebatları, en az 25x35, en fazla 35x50 olacak.

Başvuru nasıl yapılır?

Ebeveynler, yarışma için gönderilecek resmin fotoğrafını çekerek #ÇocukGözündenRamazan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Ardından "www.cocukgozunden.com" linki üzerinden kayıt işlemleri tamamlanacak. 11 Nisan'da başlayan başvuru süreci 9 Mayıs 2022'de sona erecek.

Ödüller

ANAOKUL

2 kişiye 3 bin Lira üstün başarı ödülü

4 kişiye 2 bin Lira başarı ödülü

27 kişiye 500 Lira teşvik ödülü

İLKOKUL

2 kişiye 3 bin Lira üstün başarı ödülü

4 kişiye 2 bin Lira başarı ödülü

27 kişiye 500 Lira teşvik ödülü

ORTAOKUL

2 kişiye 3 bin Lira üstün başarı ödülü

4 kişiye 2 bin Lira başarı ödülü

27 kişiye 500 Lira teşvik ödülü

Jüri Üyeleri

Cemal Toy: Ressam

Betül Bilgin: Fsm Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi

Mehmet Lütfi Şen: Küratör

İsmail Acar: Ressam

Özge Günaydın: Heykeltıraş, Ressam

Leyla Kara: Minyatür Sanatçısı

Ayşe Olgun: Kültür Sanat Yayın Editörü/Yenişafak Gazetesi

İsmail Erdoğan: Kültür Sanat Tarihçisi

Halil İbrahim İzgi: Çocuk Kitap Yazarı

Hülya Yazıcı: Ressam/Küratör

Ahmet Demir: Ressam

Selcan Kokoz: Resim Öğretmeni

Hatice Kübra Tongar: Aile Danışmanı/ Yazar

Seher Çetinkaya: Mimar/Akademisyen

Hilal Çorbacıoğlu: Aile Danışmanı ve Yazar