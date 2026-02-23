AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan şehit ailesine anlamlı buluşma

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şehit Necdet Ayhan'ın ailesiyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada şehit ailesiyle yakından ilgilenen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehidin emanetleriyle sohbet ederek dualarla andı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, birlik ve vefa mesajları verildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehidimiz Necdet Ayhan'ın emanetlerinin gönül kapısından içeri girdik; dualarla andık, minik Yaren'in o dünyalara bedel saf gülüşüyle umutlandık. Şehidimizin ruhu şad, bu asil ailenin muhabbeti daim olsun. Emanetiniz başımızın tacıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı