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AK Parti Giresun İl Başkanlığı'na Hüseyin Alkan atandı

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AK Parti Giresun İl Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Hüseyin Alkan atandı.

(GİRESUN) - Haber: Barış Tüysüz

AK Parti Giresun İl Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hüseyin Alkan atandı.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda Mete Bahadır Yılmaz'ın 3 Haziran'da görevinden ayrılmasının ardından başlayan atama süreci tamamlandı. Temayül yoklaması ve AK Parti Genel Merkezi'nin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen üç adaydan biri olan Hüseyin Alkan, il başkanlığı görevine getirildi.

Giresunlu iş insanı Hüseyin Alkan, daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu Giresun İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Alkan'ın önümüzdeki günlerde il yönetimini oluşturması ve teşkilat çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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