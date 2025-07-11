AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Düzen dedikleri, Bosna'da katliamı seyretti; hukuk dedikleri Srebrenitsa'da sustu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Düzen dedikleri, Bosna'da katliamı seyretti; hukuk dedikleri Srebrenitsa'da sustu. Bugün aynı vahşet Gazze'de yaşanıyor. Soykırımlar devam ediyor, dünya yine susuyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Srebrenitsa Soykırımını andı. Yalçın, 30 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın şu an Gazze'de yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl önce bugün, Avrupa'nın göbeğinde, sadece Müslüman ve Boşnak oldukları için binlerce kardeşimiz bir soykırımla katledildi. Bu vahşet, sözde "kural temelli uluslararası düzen" söyleminin en yüksek sesle dillendirildiği, insan haklarının sözüm ona en çok kutsandığı bir dönemde yaşandı. Düzen dedikleri, Bosna'da katliamı seyretti; hukuk dedikleri Srebrenitsa'da sustu. Bugün aynı vahşet Gazze'de yaşanıyor. Soykırımlar devam ediyor, dünya yine susuyor. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de zulme göz yuman bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Biz Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız. Unutarak ve susarak hiçbir zalimin suçuna ortak olmayacağız. Soykırımda şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, daha adil bir dünya için mücadelemizi sürdürüyoruz." - ANKARA