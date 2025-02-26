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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi Zorova'nın ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi Zorova'nın ailesine taziye ziyareti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz'da bacağından yaralanan ve 40'ın üzerinde ameliyat geçiren Mustafa Zorova böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 23 Şubat'ta hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Zorova'nın ölümünün ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Zorova ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Zorova ailesini ziyaretten sonra Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramankazan Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı Cafer Akın ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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