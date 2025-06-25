AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da denizde kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yalçın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
AK PARTİ'Lİ YALÇIN DENİZDE KAZA GEÇİRDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da deniz kazası geçirdi. Denizden tekneyle karaya getirilen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. -
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel