AK Parti Evciler İlçe Başkanı toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Adalet ve Kalkınma Partisi Evciler İlçe Başkanı Ali Dede Savaş toprağa verildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Evciler İlçe Başkanlığı görevini yürüten emekli öğretmen Ali Dede Savaş hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Savaş için ilçe merkezinde cenaze töreni yapıldı. Törene AK Parti ve MHP milletvekillerinin yanı sıra protokol üyeleri ile Savaş'ın yakınları katıldı. Savaş kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

