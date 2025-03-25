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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan İftar Yemeği

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan İftar Yemeği
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Emek Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde davetlilerle bir araya geldi. Hatipoğlu, katılan herkese teşekkür ederek Ramazan'ın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Emek Mahallesi'nde iftar yemeği düzenlendi.

İftar programına, Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İl Başkanı Gürhan Albayrak, MKYK üyeleri, ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile yönetimleri ve davetliler katıldı. Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu güzel akşamda bizlerle olan Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocama, İl Başkanım Gürhan Albayrak'a, MKYK üyelerimize, ilçe başkanlarıma, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıma ve yönetimleri ile davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, Ramazan'ın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birlikteliğimiz daim olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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