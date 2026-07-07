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AK Parti'de değerlendirme toplantısı

AK Parti'de değerlendirme toplantısı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında, il yönetimi ve başkanların katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gülhan Albayrak başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı; İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Demokrasi Hakem Heyeti, İl Disiplin Kurulu üyeleri ve Merkez İlçe Başkanların katılımıyla toplantı gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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