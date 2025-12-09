AK Parti'den, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe İnsan Hakları Başkanı Ahmet Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe İnsan Hakları Başkanı Ahmet Işık, insan haklarının evrenselliğine, Gazze'de yaşanan insani dramına ve Suriye'deki krizin etkilerine dikkat çekti.

İnsan haklarının tüm insanlara ayrım gözetilmeksizin insan onuruna yakışır muamele edilmesi fikrine dayandığını belirten Başkan Işık, yaşam hakkı, inanç özgürlüğü, onurlu çalışma ve sağlıklı çevrede yaşama hakkı gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan bu hakların evrensel, bölünmez ve birbirine bağlı olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık iki yılda 50 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Işık, milyonlarca insanın susuz, gıdasız ve ilaçsız bırakıldığını söyledi. Gazze'de yaşananları "Yüzyılın en vahşi soykırımı" olarak nitelendiren Işık, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel siyasette barış ve adaleti savunan bir aktör haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye krizine vicdani bir duruşla yaklaştığını belirten Işık, Suriyeli muhacirlerin 14 yıldır Ensar anlayışıyla misafir edildiğini dile getirdi. Suriye'de yaşanan vahşetin örneklerinden biri olan Sednaya Hapishanesi görüntülerinin, sürecin ne denli ağır olduğunu gösterdiğini ifade eden Işık, Baas rejiminin sona ermesiyle bölgeye huzur ve güvenliğin hakim olacağı temennisinde bulundu.

Dünyanın Türkiye'nin medeniyet anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Işık, zulüm düzenlerine karşı çıkan güçlü sesin AK Parti olduğunu belirtti. Türkiye güçlendikçe insanlık adına daha fazla sorumluluk üstlenileceğini kaydeden Işık, insan hakları ihlallerinin son bulduğu adil bir dünya dileğinde bulundu. - ADIYAMAN