AK Parti Bilecik Teşkilatı Mahalle Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Bilecik teşkilatında mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin ile birlikte mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Teşkilatın her kademesiyle uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "Her bir mahallemizde, teşkilatlanmamızın temel direkleri olan mahalle başkanlarımızla tek tek görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden ile uzanan bu sağlam yapı, birlik ve beraberliğimizin en somut göstergesidir. Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilatın her bir ferdinin desteğiyle yarınlara daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - BİLECİK