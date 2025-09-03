Haberler

AK Parti Bilecik Teşkilatı Mahalle Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Bilecik Teşkilatı Mahalle Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirerek teşkilatın uyumlu çalışmalarını vurguladı.

AK Parti Bilecik teşkilatında mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin ile birlikte mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Teşkilatın her kademesiyle uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "Her bir mahallemizde, teşkilatlanmamızın temel direkleri olan mahalle başkanlarımızla tek tek görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden ile uzanan bu sağlam yapı, birlik ve beraberliğimizin en somut göstergesidir. Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilatın her bir ferdinin desteğiyle yarınlara daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kızından gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı: Öldürdü bu beni

Kızından gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı: Öldürdü bu beni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.