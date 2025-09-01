AK Parti Bilecik'te Birlik ve Dayanışma Vurgusu

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirilirken, gündem birlik ve beraberlik oldu.

İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, teşkilatın gündemindeki konular ele alındı ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritası belirlendi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gündemimizdeki konuları istişare ederek, önümüzdeki süreçte atacağımız adımları planladık. Birlik ve dayanışma içerisinde, hem teşkilatımız hem de şehrimiz için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK