AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri ele alınırken, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma planları da detaylandırıldı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilatın uyum içinde çalıştığını belirterek, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da il yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Gündemimizde hem yerel hem genel konular vardı. Bilecik'imiz için yapılacak çalışmaları değerlendirdik ve yol haritamızı netleştirdik" dedi.

Yıldırım, AK Parti teşkilatlarının her zaman sahada olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşımızla iç içe olmaya, sorunları yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. AK kadrolar olarak Bilecik'te hizmet üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK