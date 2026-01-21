Haberler

AK Parti Bilecik'te İl Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik'te İl Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, AK Parti Bilecik İl binasında İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları, yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Teşkilatın sahadaki çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kararlılıkla, ortak akılla ve güçlü teşkilat iradesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

