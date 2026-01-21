AK Parti Bilecik'te İl Yürütme Kurulu Toplantısı
Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, AK Parti Bilecik İl binasında İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları, yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Teşkilatın sahadaki çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kararlılıkla, ortak akılla ve güçlü teşkilat iradesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.