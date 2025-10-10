AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda Yerel Yönetimler Değerlendirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda, yerel yönetimler üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, partinin il binasında ağırlandı. Buluşmada, yerel yönetimlere dair kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi ve teşkilata yol gösterici nitelikte görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mücahit Yanılmaz'ı parti binamızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Yerel yönetimler konusundaki kıymetli paylaşımları ve yol gösterici değerlendirmeleri için teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK