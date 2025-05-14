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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda Yerel Sorunlar Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda Yerel Sorunlar Toplantısı
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda, İl Başkan Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen İl Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, yerel sorunlar ve çözüm odaklı stratejiler ele alındı. Yıldırım, teşkilat olarak Bilecik'in kalkınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bilecik'in yerel sorunları ele alınarak çözüm odaklı stratejiler değerlendirildi. İl Başkanı Yıldırım, teşkilat olarak gece gündüz ara vermeden çalıştıklarını vurgulayarak, "İl Yürütme Kurulu toplantımızı birim başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Gündemi değerlendirerek yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında, yerel yönetim projeleri ve vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti teşkilatının birlik içinde çalışmalarını sürdürerek Bilecik'in kalkınmasına yönelik adımlar attığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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