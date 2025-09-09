AK Parti Bilecik İl Başkanlığı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Yürütme Kurulu toplantısını birim başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında elde edilen izlenimler değerlendirilerek vatandaşların talepleri istişare edildi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Türkiye yüzyılı buluşmalarımız kapsamında sahadan edindiğimiz izlenimleri değerlendirdik, hemşehrilerimizin taleplerini istişare ederek yol haritamızı güçlendirdik. Vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül bağını daha da pekiştirmek adına önemli bir toplantı oldu" dedi.

Toplantının ardından, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ve yeni projelerin planlaması da ele alındı. - BİLECİK