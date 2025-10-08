AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Çalışma Planlarını Belirledi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma planlarını belirlemek üzere İl Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen İl Yürütme Kurulu toplantısı, birim başkanlarının katılımıyla parti binasında yapıldı. Toplantıda, teşkilatın mevcut çalışmaları değerlendirilirken yeni döneme dair hedefler ve sahadaki faaliyetler ele alındı. Toplantıda ayrıca, yerel ve genel düzeyde yürütülecek siyasi ve sosyal çalışmaların daha etkili bir şekilde planlanması için kapsamlı bir istişare süreci yürütüldü.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilat olarak daha dinamik, güçlü ve etkin bir yapı için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK