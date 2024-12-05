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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Gölpazarı İlçe Başkanı'nın Cenazesine Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Gölpazarı İlçe Başkanı'nın Cenazesine Katıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, amansız hastalığın ardından vefat eden Ömer Karaarslan'ın cenazesine katılarak Sibel Karaarslan ve ailesine destek oldu.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babasının cenazesine katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Bir süredir ikamet ettiğini Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babası Ömer Karaarslan dün vefat etmişti. Ömer Karaarslan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gölpazarı Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı defedildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, cenazeye katılarak, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ve aile bireylerine başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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